Escursionista romano scivola e muore a Campo Felice

Tragedia nel primo pomeriggio di ieri a Campo Felice. Un romano di 83 anni è morto dopo essere scivolato in un dirupo. Una caduta di una cinquantina di metri, una scivolata, che non ha lasciato scampo a Giancarlo Angi. Da una prima ricostruzione, l'anziano è scivolato nel tentativo di recuperare il borsello, finito nel dirupo mentre l'uomo stava salendo in funivia.

Fatale l'impatto della testa con una roccia. A ritrovare il corpo il direttore degli impianti, Gennarino Di Stefano, che è anche sindaco di Rocca di Cambio. Con lui il personale sanitario e i carabinieri della stazione di Rocca di Mezzo che non hanno potuto far altro che constatare il decesso.