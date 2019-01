Ghiaccio a Roma: strade chiuse e disagi al traffico, la situazione nella Capitale

Risveglio da brivido questa mattina per scooteristi, motociclisti ed automobilisti romani alle prese con la presenza di ghiaccio in strada. La pioggia della notte associata alle temperature rigide ha infatti creato delle lastre di ghiaccio sulla numerose strade dell'Urbe. Da Roma nord (qui la notizia) a Roma sud, passando per gli altri quadranti della Capitale.

Come informa LuceVerde in prossimità di "aree verdi e sui tratti extraurbani di varie strade condizioni di guida pericolose causa possibili tratti ghiacciati". Particolari disagi nell'area di Roma nord, dove per la presenza di ghiaccio in strada è stato necessario chiudere via Concesio (tra via di Valle Muricana e via della Giustiniana) e via Edmondo de Amicis, interdetta alla circolazione in direzione stadio Olimpico.

Problemi anche in viale dei Cavalieri di Vittorio Veneto e viale Giovanni Falcone e Paolo Borsellino per presenza di ghiaccio tra via Trionfale e piazzale Clodio, in zona Prati.

Stesso copione nel versante nord est della città con presenza di ghiaccio in strada e difficoltà alla guida sul viadotto dei Presidenti, nelle tratte Pertini, Gronchi e Saragat, fra la zona di Serpentara e Colle Salario. Idem nell'area di Montesacro, Parco delle Sabine, Casale Nei, Vigne Nuove e Tufello.

Disagi per ghiaccio su strada anche a Roma est, su via Collatina all'altezza di via di Acqua Vergine.