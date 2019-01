Ghiaccio a Roma, giorni della merla e mattinate da brivido: strade chiuse e piccoli incidenti

Strade ghiacciate a Roma. Dopo lo scorso martedì 29 gennaio anche questa mattina il risveglio è stato da brivido per automobilisti e soprattutto motociclisti e scooteristi. Lo ricorderà bene una donna di 40 anni, costretta alle cure dell'ospedale Santo Spirito, seppure con delle lievi ferite, dopo essere scivolata con il suo scooter Honda Sh sulla via Portuense, all'altezza di via Ponte Pisano.

Come informa LuceVerde, "nei tratti extraurbani e in prossimità delle aree verdi condizioni di guida pericolose causa ghiaccio in formazione". Con l'invito a "moderare la velocità e procedere con cautela".

Strade pericolose per il ghiaccio anche in altre zone della città, con alcune vie rese percorribili dopo l'intervento dello spargimento di sale. Chiuse temporaneamente, "causa ghiaccio", via Lido Castel Porziano, nel X Municipio, interdetta al traffico tra viale Castel Porziano e via Litoranea. Chiusure temporanee anche a Roma nord est, sul viadotto Segni tra via Virgilio Talli e via delle Vigne Nuove, direzione via Renato Fucini.

Traffico rallentato e ghiacchio anche in via di Pantan Monastero, altezza civico 67, via Portuense, tra Gra e Corviale e sulla via Laurentina (Tratto Extraurbano).