Monteverde: esplode una tubatura, geyser d'acqua alto oltre dieci metri

Prima un "boato" poi l'esplosione d'acqua con un vero e proprio geyser alto più di dieci metri che si è sprigionato nel cielo di Monteverde. Risveglio bagnato questa mattina per i residenti di via di Monteverde alle prese con una importante perdita d'acqua.

La chiamata ai vigili del fuoco prima delle 6:00 da via di Monteverde, poco distante da largo San Vincenzo de Paoli. Arrivati sul posto i soccorritori hanno trovato una grossa voragine in strada a causa di una probabile rottura di una tubatura dalla quale fuoriusciva un potente getto d'acqua che arrivava a zampillare sino agli ultimi piani dei palazzi.

Geyser a Monteverde

Apocalittica la scena che si è presentata ai residenti ed ai soccorritori con una maxi voragine ad inghiottire una delle tante auto in sosta sulla strada. Sul posto una squadra dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Roma e gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale. Nessuno da quanto si è appreso è rimasto ferito né ci sono stati danni ingenti.

Tecnici Acea Ato 2 a Monteverde

In relazione al guasto idrico riscontrato questa mattina in via Di Monte Verde, altezza civico 6, "Acea Ato 2 precisa che i tecnici sono immediatamente arrivati sul posto per la chiusura del flusso idrico interrompendo il getto d’acqua. Le squadre sono al lavoro e il ripristino completo della fornitura idrica è previsto entro la giornata di oggi. Acea Ato 2 ha comunque predisposto anche il servizio sostitutivo in zona tramite un’autobotte a disposizione dei residenti".

Tubatura rotta via di Monteverde

In attesa dei tecnici e della chiusura dell'acqua il geyser ha sprigionato il suo getto in alto per decine di metri richiedendo la chiusura di via di Monteverde. E non mancano i commenti: "Fresco risveglio dei romani a Monteverde - spiega un residente a RomaToday -. Gorgoglio dalle 5 di questa notte poi un boato. Si è aperta una voragine che ha ingoiato un'auto in sosta". 7

Tecnici Acea in via di Monteverde

Secondo quanto riferisce Acea la prima segnalazione è arrivata intorno alle 6:00. Alcune abitazioni sono rimaste senza acqua mentre altre hanno un flusso idrico basso nella zona compresa fra via Damaso Cerquetti, via San Vincenzo de Paolo, largo San Vincenzo de Paoli e via di Monteverde.