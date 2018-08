VIDEO | Geyser a Monteverde: la strada collassa, un'auto viene inghiottita. Le immagini dal quartiere

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Dalle 6 del mattino di lunedì 6 agosto in via di Monteverde, all'altezza del civico 6, la strada è collassata, un'auto è stata inghiottita nella maxi voragine e la tubatura è esplosa generando un geyser d'acqua con getti fino a 10 metri d'altezza. Una scena che ricorda quelle dei film, ma per i residente del quartiere è la triste realtà con abitazioni senza acqua o con flussi ridotti. Eloquenti le immagini di Elisa Migliozzi e Cristina Giorgi, due residenti, che hanno filmato la situazione in via di Monteverde.

Sul posto anche i tecnici Acea al lavoro per riparare il guasto. "Quella di oggi è l'ennesima tubazione rotta che si apre a Monteverde. Torniamo a chiedere con forza un piano di manutenzione e monitoraggio urgente del sottosuolo in questo quadrante di Roma. I cittadini sono stufi di pagare la bolletta e ad avere continui problemi a causa della cattiva gestione delle società di servizi", è quanto dichiarano Giovanni Picone, capogruppo, e Marco Giudici, vicepresidente d’aula, consiglieri della Lega al Municipio XII.