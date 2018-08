Geyser a Monteverde, danni e allagamenti nelle case. I residenti: "Faremo le denuncia"

"Attendiamo i verbali dei Vigili del fuoco, poi valuteremo se sporgere denuncia". E' questo l'umore dei residenti di largo San Vincenzo de' Paoli 8, la palazzina dove questa mattina un geyser di acqua si è riversato nelle case che affacciano su via di Monteverde.

Il getto d'acqua, causato dalla rottura di una tubatura rotta intorno alle 6 del mattino, ha raggiunto i 10 metri di altezza, fino a raggiungere il quarto piano del palazzo. Allagate i balconi e gli interni delle abitazioni con tanti residenti che, armati di scope, secchi e stracci, hanno dovuto togliere l'acqua in eccesso. Danni anche agli intonaci esterni sì, ma anche interni soprattutto al secondo e al terzo piano.

"Il getto d'acqua ha continuato per quasi due ore e mezza", raccontano alcuni residenti. "A avevo 10 centimetri di acqua dentro casa", aggiunge un signore anziano. I danni ci sono: i muri sono bagnati, la vernice e l'intonaco in alcuni punti sono saltati. "Vigili del fuoco e Polizia locale sono arrivati subito, ma per chiudere l'acqua abbiamo dovuto attendere l'arrivo dei tecnici Acea arrivati per le 8:50 circa", dicono i residenti che stanno pensando di mettersi insieme in una class action dando mandato agli avvocati di fiducia per seguire la pratica.

Acea Ato 2 ha comunque predisposto anche il servizio sostitutivo in zona tramite un'autobotte a disposizione dei residenti e sottolineato: "Le squadre sono al lavoro e il ripristino completo della fornitura idrica è previsto entro la giornata di oggi".

Nel frattempo il tratto di tubo danneggiato è stato rimosso e verrà sostituito. In guasto che ha spaccato l'asfalto, ha provocato una voragine in cui è finita una Yaris parcheggiata che ha rischiato di essere inghiottita e poi riversato una valanga di acqua. Allagata anche la strada, chiusa successivamente della Polizia Locale.

Questa di oggi, è l'ennesima voragine con tubatura 'scoppiata' che si verifica per le strade della Capitale. Via Damiano Chiesa, alla Balduina, è ancora chiusa dallo scorso 14 maggio. Geyser veri e propri, invece, negli ultimi mesi si sono già verificati a Marconi e sulla Prenestina.