Geyser di tre metri dal sottosuolo: villette evacuate

Un geyser dal sottosuolo di gas d'acqua con un forte odore solfororso con un getto di circa 3 metri di altezza. Questo quanto ha richiesto l'evacuazione dei residenti di alcune villette di Ciampino. L'intervento dei vigili del fuoco nel pomeriggio di martedì in via Ventotene 10. Il guasto mentre si stavano eseguendo degli scavi per la realizzazione di un pozzo artesiano.

Sul posto è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco di Marino (15A) supportata dal CRRC e dalla 1B. Inevitabili i disagi per le abitazioni adiacenti con i soccorritori che hanno evacuato a scopo precauzionale 22 persone, residenti ai civici 10, 12a e 14 di via Giannutri ed ai civici 10, 11, 15, 16, 17 e 18 di via Ventotene.

Presenti sul posto anche il personale dalla Asl Roma 6, l' INGV, e gli agenti della polizia locale del comune di Ciampino.