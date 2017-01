Getta la moglie dalla finestra: capodanno di follia a Torre Angela

Una follia che poteva tramutarsi in una morte senza senso. Vittima la moglie di un cittadino colombiano spinta fuori dalla finestra come un oggetto per 'dare il benvenuto' all'anno nuovo. Ad allertare la polizia i vicini di casa, dopo aver udito la richiesta di aiuto della 43enne ferita e riversa in terra sotto choc sopra il tetto di un box auto sottostante l'appartamento dal quale è stata gettata nel vuoto per una decina di metri a Torre Angela.

IN OSPEDALE CON DIVERSE FRATTURE - Nello specifico i fatti si sono verificati intorno alle 3:30 della notte dell'1 gennaio da un'abitazione posta al civico 6 di via Jacopo Torriti, traversa di via di Torrenova. A gettare la donna sudamericana dalla finestra il marito, anche lui colombiano e coetaneo della vittima. A soccorrerla i vigili del fuoco, con l'ambulanza del 118 che ha poi trasportato la stessa al Policlinico Tor Vergata in codice rosso con fratture agli arti inferiori ed al bacino, ma non sembrerebbe in pericolo di vita.

FERMATO DALLA POLIZIA - In via Jacopo Torriti, per accertare l'accaduto, sono intervenuti gli agenti del commissariato Casilino Nuovo. Riusciti ad entrare nell'appartamento dal quale la donna è stata spinta fuori i poliziotti hanno quindi trovato il 43enne in stato confusionale riuscendo poi a fermarlo, non senza difficoltà. Accompagnato negli uffici di polizia di Torre Maura l'uomo è stato messo a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.