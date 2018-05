Getta l'hashish dalla finestra mentre i poliziotti gli bussano alla porta

Ha lanciato una busta dalla finestra del suo appartamento di via Corinaldo a San Basilio e poi ha aperto agli agenti della Polizia di Stato del commissariato San Basilio che avevano bussato all’uscio della sua porta. A condurre i poliziotti di fronte alla porta di uno spacciatore romano di 45 anni, Yago il cane delle unità cinofile della Questura di Roma in ausilio al commissariato per i servizi antidroga.

Getta l'hashish dalla finestra a San Basilio

Per riuscire ad individuare l’appartamento dove poteva essere nascosta la droga, gli agenti si sono avvalsi ancora una volta delle unità cinofile, con l’ausilio delle quali hanno iniziato a passare al setaccio le varie abitazioni. Quando il cane Yago ha segnalato con insistenza la porta d’ingresso di un appartamento, i poliziotti hanno suonato il campanello e per tutta risposta i colleghi, rimasti in appostamento in strada, hanno visto “piovere “ dall’alto una busta, che recuperata è risultata contenere 90 dosi di hashish pronte per lo spaccio, per un peso di oltre 150 grammi. A finire in manette un romano di 44 anni, che dovrà rispondere di detenzione al fine di spaccio di stupefacenti.

Pusher aggredisce poliziotti all'Esquilino

Ha invece provato ad opporsi agli agenti della Polizia di Stato del commissariato Celio, che lo avevano appena arrestato per aver ceduto una dose di marijuana all’interno dei giardini pubblici di Piazza Vittorio Emanuele II, all'Esquilino. Per questo un 23enne, originario del Gambia è stato arrestato, dovrà rispondere dei reati di resistenza e spaccio di sostanze stupefacenti .