Gemelli circoncisi in casa: muore un bambino, grave il fratellino

Un bambino morto ed il fratello gemello grave in ospedale dopo essere stati sottoposti ad una circoncisione rituale in una casa a Monterotondo, Comune alle porte di Roma. A praticare l'operazione sarebbe stato un sedicente medico, di origine nigeriana, che in queste ore viene sentito dagli investigatori di polizia del commissariato Fidene.

Effettuata la pratica rituale sui due fratellini, anche loro nigeriani, quando le condizioni dei due sono apparse gravi è scattato l'allarme ed è stato allertato il 118. Per uno dei due bimbi però non c'è stato nulla da fare perchè aveva già perso molto sangue. L'altro è stato invece trasportato d'urgenza all'ospedale Sant'Andrea dove lotta fra la vita e la morte.

Sul caso procede la Procura di Tivoli che mantiene il massimo riserbo sull'accaduto.