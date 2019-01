A San Basilio scoperto un gazebo dello spaccio: in manette pusher e vedette

Nuovo colpo allo spaccio nel quartiere di San Basilio, dove i continui blitz antidroga dei Carabinieri della Compagnia di Roma Montesacro hanno permesso di arrestare in più occasioni anche le vedette, che venivano posizionate in punti strategici della zona per avvisare l’arrivo di eventuali forze dell’ordine, e costretto gli spacciatori ad ingegnarsi ancor di più per sfuggire alle operazioni di contrasto.

Nel pomeriggio di ieri, seguendo i movimenti di alcuni noti consumatori di stupefacente e dopo diversi appostamenti, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Montesacro hanno effettuato l’ennesimo blitz arrestando in flagranza di reato 3 pusher: una donna italiana di 28 anni e due cittadini romeni di 24 e 30 anni, disoccupati e con precedenti, per spaccio di sostanze stupefacenti. Identificati e segnalati pure 3 assuntori.

Gazebo dello spaccio a San Basilio

I militari, dopo aver individuato la piazza di spaccio nei pressi di via Corinaldo, hanno effettuato il blitz.

I Carabinieri hanno bloccato le due vedette e quasi contemporaneamente il pusher che si trovava all’interno di un complesso abitativo, sotto ad un gazebo con un grosso bidone in ferro con un fuoco acceso al suo interno, che è stato utilizzato per bruciare la droga al momento dell'incursione.

Un bidone in ferro per bruciare la droga

I militari sono riusciti a recuperare e sequestrare le dosi che poco prima erano state cedute ai 3 acquirenti, circa 2.5 grammi di cocaina e 350 euro, in contanti, rinvenuti nella disponibilità degli arrestati e ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Dopo l’arresto i tre sono stati accompagnati in caserma e trattenuti, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa di essere accompagnati a piazzale Clodio ed essere processati con il rito direttissimo.