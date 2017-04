Prima Porta, gattini gettati in una campana per il vetro: salvati dai vigili del fuoco

Erano stati gettati in una campana per il vetro. Quasi certamente destinati a morire. E invece una cucciolata di gattini è stata salvata da una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Roma. E' accaduto questa mattina, intorno alle 10, in Via Riserva di Livia 8, a Prima Porta.

La squadra della sede di Prati, con molta cautela, ha sollevato la campana portando in salvo i cuccioli e prestando loro le prime cure. Alla fine dell'intervento, i gatti sono stati affidati ad centro veterinario privato. Sul posto è presente la Polizia di Roma Capitale.