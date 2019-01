Viveva in casa con 59 gatti: povero e solo, dava ai felini i suoi pasti

E' di ieri l'intervento degli agenti del III Gruppo Nomentano della Polizia locale di Roma Capitale, insieme ai Vigili del Fuoco, agli operatori del NOGRA, ai Veterinari Asl, con il coordinamento del Dipartimento Tutela Ambientale e della Procura di Roma, presso un appartamento di via di Conca d’Oro. Un blitz disposto a seguito di diverse segnalazioni per odori nauseabondi e degrado provenienti dall'alloggio.

All'interno abitava un uomo italiano di 65 anni, che viveva in condizioni sociali disagiate, in un ambiente igienicamente a rischio, insieme a 59 gatti. Rimasto solo, aveva iniziato a raccogliere gli animali in strada e dava loro da mangiare quel che riceveva dalla Caritas.

A seguito dell'intervento, l’uomo ha accettato l'assistenza alloggiativa alternativa fornita dalla Sala Operativa Sociale, in quanto l’insalubrità dell’appartamento in cui era in affitto non consentiva un'ulteriore permanenza abitativa. Il sessantacinquenne, ha poi ceduto i suoi gatti al canile della Muratella, al fine di garantire loro un futuro migliore, dove sono stati visitati e presi in custodia.