Minaccia fidanzata con una spranga, nel box nascondeva due pistole

Attimi di tensione tra Spinaceto e Garbatella dove, una lite tra fidanzati, ha permesso alla Polizia di recuperare due revolver, calibro 38 complete di munizionamento. La presenza delle pattuglie, dei commissariati di Spinaceto ed Esposizione, è stata necessaria per interrompere il comportamento di un 38enne in lite con la compagna, dal giorno precedente.

Presentatosi sul posto di lavoro della donna, armato di una spranga di ferro, l'uomo è stato prima fermato dagli stessi colleghi della vittima e successivamente dai poliziotti i quali lo hanno accompagnato negli uffici di polizia per ulteriori accertamenti.

Negli immediati approfondimenti, gli investigatori hanno perquisito un box adibito a magazzino in una autoofficina di Garbatella dove il 38enne è co-titolare insieme al fratello di 44 anni. All'interno il ritrovamento delle 2 armi e delle cartucce. A casa del fratello maggiore, sono poi state trovate diverse dosi di cocaina e hashish.

Al termine delle operazioni i due fratelli sono stati arrestati per la detenzione illegale di armi. Per il 38enne è scattata anche la denuncia per minacce nei confronti della compagna. Sono in corso verifiche da parte degli investigatori circa la provenienza e l’eventuale utilizzo delle armi in reati.