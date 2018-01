Hashish, mdma e cocaina: il garage dello sballo a Magliana

Un vero e proprio garage dello sballo. E' quanto i Carabinieri hanno scoperto in zona Magliana, in via Ernesto Nathan. All'interno del box dosi di cocaina, hashish, mdma, materiale per il taglio e confezionamento della droga, e bilancini di precisione. In manette, con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, è finito un 46enne romano, senza occupazione.

Ieri mattina, durante un normale posto di controllo alla circolazione stradale in via Portuense, i Carabinieri hanno fermato l'uomo a bordo della sua auto. Ai militari è subito saltato agli occhi l'atteggiamento nervoso e impaziente del fermato, cosa che li ha indirizzati ad approfondire gli accertamenti.

In effetti, il 46enne è stato trovato con alcune dosi di droga occultate in una tasca interna della giacca, e con 700 euro, ritenute provento dello spaccio.

Ammanettato l'uomo, i Carabinieri hanno eseguito perquisizioni nella sua abitazione e nel pertinente garage, in via Ernesto Nathan, a Magliana, che era stato adibito a centro di stoccaggio dello stupefacente e dove hanno rinvenuto e sequestrato circa 300 grammi di mdma, decine di dosi di cocaina e di hashish, già pronte. Il malvivente è stato portato in caserma e trattenuto in attesa del rito direttissimo.