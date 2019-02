Trullo: garage usato come base dello spaccio, trovata anche una pistola

Oltre 180 dosi di cocaina nascoste in un garage in zona Trullo. E' quanto hanno scoperto gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Esposizione nel pomeriggio del 12 febbraio, arrestando due romani di 47 e 44 anni. Durante un controllo in via delle Vigne, uno dei due è stato trovato in possesso di 63 dosi di cocaina per un peso di 34 grammi circa.

L'attività è proseguita con la perquisizione di un garage in via del Bosco degli Arvali, utilizzato anche dal complice dove gli agenti hanno sequestrato una borsa con dentro 184 dosi di cocaina per un peso di circa 100 grammi.

Rinvenuti anche 2 bilancini di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi. Sequestrati anche altri 4 involucri contenenti cocaina per un peso totale di circa 190 grammi. Durante la perquisizione, nascosta all’interno di una coperta, è stata rinvenuta anche una replica di pistola semiautomatica modello Beretta 92FS priva di munizioni e senza tappo rosso.