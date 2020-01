Minorenne circondato, aggredito e rapinato dal branco del parco comunale

Lo hanno circondato, aggredito e rapinato. Vittima un minorenne finito nel mirino del branco del parco comunale. Succede a Bracciano dove cinque giovani tra i 19 e i 24 anni sono stati identificati e fermati dai carabinieri che hanno ricostruito l'episodio violento.

Tutto è iniziato pochi giorni fa quando il branco del parco comunale ha preso di mira un ragazzo minorenne all'interno dell'area di Piazza degli Ulivi. Dapprima, lo hanno circondato e picchiato ripetutamente assicurandosi di non essere visti da eventuali testimoni; successivamente gli hanno rubato giubbotto e felpa, per poi scappare via.

A seguito delle ferite, la vittima è stata medicata presso l'ospedale di Bracciano e dimessa con alcuni giorni di prognosi. Oggi, a conclusione delle indagini coordinate dalla Procura di Civitavecchia, i carabinieri del NORM e della Stazione di Bracciano hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale nei confronti dei 5 giovani, responsabili dell'accaduto.

In particolare, due 21enni sono stati portati agli arresti domiciliari, mentre altri tre ragazzi sono stati sottoposti alla misura cautelare dell'obbligo di dimora. Nel corso delle perquisizioni presso le abitazioni degli indagati, è stato ritrovato anche il giubbotto asportato alla vittima.

Lo scorso mese di dicembre, uno dei giovani del branco del parco comunale era stato già denunciato dai carabinieri a Trevignano Romano, per aver pesantemente danneggiato le luminarie natalizie installate nel locale giardino comunale. Nel frattempo sono in corso accertamenti da parte di carabinieri per verificare se altri ragazzi abbiano subito simili vessazioni dal gruppo.