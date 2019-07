Spari sul litorale: uomo gambizzato sulla via del Mare, indagano i carabinieri

Spari nella notte sul litorale dove un uomo è stato trasportato in ospedale dopo essere stato gambizzato. E' accaduto sulla via del Mare, a Torvaianica, nel Comune di Pomezia, quando un uomo 33enne argentino ha chiesto aiuto ad un'ambulanza del 118.

Secondo quanto si apprende il 33enne, già conosciuto alle forze dell'ordine, ha avvicinato a bordo della propria vettura un'ambulanza intorno alle 20:30 di mercoledì 3 luglio. "Sono rimasto ferito alla gamba", le parole dell'uomo con una vistosa perdita di sangue dall'arto inferiore destro.

Preso in carico dal personale sanitario è stato quindi trasportato all'ospedale Sant'Anna di Pomezia dove i medici hanno accertato la frattura della gamba destra causa "ferita d'arma da fuoco". Chiamati i carabinieri sul posto sono quindi intervenuti i militari dell'arma della stazione di Torvaianica.

Trasferito all'ospedale Sant'Eugenio il 33enne si trova ancora ricoverato nel nosocomio romano, non è in pericolo di vita. Ascoltato dai carabinieri il 33enne non ha fornito nessun elemento utile a ricostruire quanto accaduto.

Indagini a tutto campo da parte dei militari della Compagnia di Pomezia, che al momento non escludono nessuna ipotesi investigativa.