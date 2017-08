VIDEO | Cadavere in un cassonetto ai Parioli, residenti sotto choc: "Siamo sconvolti"

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Le immagini dal luogo in cui è sono state trovate, all'interno di un cassonetto per i rifiuti in viale Maresciallo Pilsudski, le gambe sezionate da un cadavere.

Un orrore che per i molti abitanti, e lavoratori di zona, è difficile da digerire: "Il fatto in se è atroce - dicono -, questa è una zona benestante ma non significa che qui non possano accadere fatti come questi".

Sul posto gli agenti del commissariato Villa Glori mentre le indagini sono in capo agli agenti della Squadra Mobile.

