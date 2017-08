Orrore ai Parioli: trovate due gambe tagliate in un cassonetto dei rifiuti

Macabra scoperta di Ferragosto ai Parioli dove sono state rinvenute due gambe di un corpo umano in un cassonetto per la raccolta dei rifiuti. La scoperta da parte di una ragazza di etnia rom che stava rovistando tra i rifiuti, intorno alle 20:00 di ieri 15 agosto, in viale Marescallo Pilsudki, di fronte al Galoppatoio. Arrivata la polizia sul posto ha poi trovato i due arti all'interno del cassonetto, tra i sacchi neri della spazzatura, tagliati all'altezza dell'inguine e nastrati con dello scotch all'altezza delle caviglie.

Cadavare ai Parioli

Accertato il macabro ritrovamento nella strada posta fra l'Auditorium e la poco distante piazza Euclide, restano numerosi i nodi da sciogliere. Sparito il resto del corpo, secondo i primi accertamenti sembrerebbe che le gambe (risultate ben curate ad un primo esame) possano essere di una donna, aspetto che verrà fugato solo al termine di un più approfondito esame sul Dna dei due arti rinvenuti. Sul posto gli agenti della polizia scientifica.

Indagini della Squadra Mobile

Un vero e proprio giallo di Ferragosto, sul quale gli investigatori mantengono il massimo riserbo. Sul caso indagano gli agenti della Squadra Mobile di Roma. Al vaglio le immagini di videosorveglianza della zona. Ricerche anche nella banca dati delle persone scomparse.