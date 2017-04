Galleria Pasa, lavori terminati: riapre a sei mesi dal terremoto

La galleria Principe Amedeo di Savoia Aosta, più nota come galleria Pasa, è di nuovo aperta. Oggi, dopo i lavori per la messa in sicurezza iniziati il 15 marzo, la viabilità è ripresa.

La galleria, lo ricordiamo, era stata chiusa al traffico per ragioni di sicurezza dal 30 ottobre 2016 a seguito dei controlli effettuati dopo il terremoto, per un distacco dei paramenti di travertino.



I lavori hanno interessato entrambi gli accessi di Largo di Porta Cavalleggeri e di Largo della Rovere e la pulizia e bonifica dei rivestimenti in travertino esterni al tunnel per un importo complessivo di 74mila euro.