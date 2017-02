Galleria Pasa, preferenziale chiusa dal terremoto di ottobre: "Riapertura a marzo"

La galleria Principe Amedeo di Savoia Aosta, più nota come galleria Pasa, riaprirà a marzo. A quattro mesi di distanza dalla chiusura della corsia preferenziale per un distacco dei paramenti di travertino, i tecnici del dipartimento Simu (Lavori Pubblici) annunciano i tempi durante una seduta congiunta delle commissioni Mobilità e Lavori Pubblici.

La chiusura, lo ricordiamo, risale al 30 ottobre, quando le scosse di terremoto che hanno colpito il centro Italia si sono fatte sentire anche nella Capitale. "Il tunnel tra via Porta Cavalleggeri e via Gregorio VII è attualmente oggetto di un affidamento arrivato dopo un progetto ad hoc e una procedura negoziata - si spiega in commissione - entro fine febbraio partiamo con i lavori, che saranno conclusi entro marzo".

IL PONTE - Tempi più lunghi invece per la riapertura ai mezzi pesanti del vicino ponte Principe Amedeo di Savoia dove, sempre a seguito del sisma di ottobre, si è verificato un danneggiamento alla volta di uno dei due fori di sovravanzo della piena. "Questo danno - ha detto il tecnico in commissione - ha richiesto la necessità di un progetto di riqualificazione della soletta del ponte. Lo stanziamento è stato previsto in bilancio con il piano investimenti 2017 e si parla di circa 700.000 euro. Purtroppo con i lavori si andrà ben oltre l'estate". Il presidente della commissione Enrico Stefàno si è impegnato "di valutare la possibilità di permettere il passaggio solo ad alcune linee Atac".

