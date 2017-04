Lavori in corso: chiusura del Raccordo all'ingresso con Galleria Giovanni XXIII

Continuano i lavori che riguardano la Galleria Giovanni XIII. Questa volta, per lavori riparazione allaccio fognario, il giorno 18 aprile 2017 dalle ore 07.00 alle ore 13.00 ci sarà la chiusura del Grande Raccordo Anulare con ingresso alla Galleria Giovanni XXIII, entrata via Pieve di Cadore, in direzione Stadio Olimpico.

La chiusura sarà con barriere e segnali. Dopo le 13 la strada, in direziona da via della Pineta Sacchetti verso via Salaria dovrà essere riaperta. La Polizia Locale invita attenzione alla guida.