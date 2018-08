Galleria Giovanni XXIII: i lavori all'impianto di illuminazione termineranno entro settembre

Nuovamente prorogati i lavori all'impianto di illuminazione per la Galleria Giovanni XXIII, la Galleria resterà chiusa fino al 22 di agosto in direzione di via della Pineta Sacchetti.

"Approfittando del minor traffico del periodo estivo, stiamo intervenendo in diverse zone della nostra città", spiega la sindaca Virginia Raggi su Facebook: "Siamo impegnati nella sistemazione dell’impianto di illuminazione e in diversi lavori di manutenzione della Galleria Giovanni XXIII. Per quest’importante arteria di collegamento, che consente di raggiungere facilmente le zone di Pineta Sacchetti e dello Stadio Olimpico, il dipartimento Simu (Lavori Pubblici) si sta concentrando sulla messa in sicurezza della Galleria".

"Gli interventi riguardano il rifacimento dei tratti di manto stradale, la pulizia e sostituzione dei pannelli di rivestimento foto-riflettenti laterali, il rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale, infine, il miglioramento dei canali e pozzetti di raccolta delle acque meteoriche. Questi lavori termineranno entro settembre", conclude.