Incendio sul Raccordo Anulare, chiusa galleria Appia per un mezzo in fiamme

Traffico per un mezzo in fiamme sul Grande Raccordo Anulare nel pomeriggio del 4 giugno . A causa del fumo dentro è provvisoriamente chiusa la carreggiata interna della galleria Appia.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, le squadre Anas e la Polizia stradale per gli accertamenti e per ripristinare la circolazione in sicurezza nel più breve tempo possibile. "Al momento si registrano rallentamenti nel tratto in prossimità dell'incendio", rende noto Anas.

Sul posto per regolare la viabilità esterna all'A90 gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale a lavoro per contenere le criticità su via Ardeatina e via Appia in direzione del GRA.