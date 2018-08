Bimba romana di 7 anni muore nelle Filippine dopo aver toccato una medusa

Tragedia in vacanza nelle Filippine dove una bambina romana di 7 anni è morta dopo essere venuta a contatto con una medusa mentre si trovava nelle acque dell'arcipelago dell'Oceania. La giovane vittima si chiamava Gaia Trimarchi. Nata da papà italiano la piccola, medaglia d'oro nelle competizioni di nuoto in Italia, stava cercando conchiglie nelle acque basse dell'isola Sabitang Laya, l'ultima tappa del tour in isola prenotata quel giorno, quando improvvisamente ha urlato di dolore, ha riferito la madre di Gaia ai media filippini.

Gaia Trimarchi morta a causa di una medusa

"E' stata necessaria mezz'ora di barca - riferiscono i media filippini - per trasportare Gaia fino all'isola più grande di Caramoan e poi altri dieci minuti per arrivare in ospedale. Qui è stata dichiarata la morte a causa di quella che è stata definita una grave reazione allergica".