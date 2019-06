Gabbiano nel motore, cancellato il volo Genova-Roma

Un volo in partenza dall'aeroporto Cristoforo Colombo di Genova è stato cancellato questa mattina lunedì 10 giugno. Un gabbiano è finito in uno dei motori durante le fasi di rullaggio e il pilota è stato costretto a fermarsi a terra. Per i passeggeri solo qualche attimo di apprensione, una volta scesi sono stati fatti imbarcare su un altro volo. Lo scrive GenovaToday.

L'inconveniente ha visto coinvolto il volo Alitalia delle 7:30 diretto a Roma. A bordo anche la nazionale femminile di pallanuoto, diretta ad Ostia. Le ragazze del "Settebello Rosa" sono poi arrivate nella Capitale con il volo successivo.

