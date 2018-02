VIDEO | Il banchetto dei gabbiani: a piazza Fiume divorano topi e storni

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Scena uno. Piazza Fiume, ore 13. Un corvo raccoglie a terra uno storno, uno dei tanti che da giorni vengono ritrovati morti nella zona di Porta Pia. Subito due gabbiani lo inseguono per rubargli il bottino. Ne nasce una lotta in cui il corvo sembra avere la meglio. Scena due. Via Bergamo, ore 13.15. Un gabbiano uccide e tenta di mangiare sul tetto di una macchina in sosta un grosso topo sbucato da qualche tombino. Queste le raccapriccianti immagini a cui hanno assistito tanti romani che passeggiavano lungo la strada. "Questa e' Roma", l'amaro commento di una signora attonita.[agenzia DIRE]