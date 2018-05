Pigneto: abbandona fusti di birra su strada, multato ristoratore

Abbandonava i fusti di birra in strada senza seguire le procedure previste. A scoprire e multare un ristoratore del Pigneto sono stati gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale a seguito di una segnalazione. Nel pomeriggio dell'8 maggio i controlli nel quartiere della movida romana, con i 'caschi bianchi' che hanno individuato il responsabile dell'illecito, nei confronti del quale è scattato il deferimento all’Autorità Giudiziaria.

Fusti di birra abbandonati al Pigneto

Il personale ha rinvenuto ben 11 fusti di birra, privi della dovuta depressurizzazione, pertanto senza la regolare bonifica dal gas residuo, abbandonati sulla via del Pigneto, nelle adiacenze dei cassonetti. Avviati nell’immediatezza tutti gli accertamenti è stato possibile risalire al responsabile dell’illecito, il titolare di una fiorente attività di ristorazione sita nel quartiere, la cui condotta ha assunto rilievo penale per abbandono su pubblica via di rifiuti speciali.

Multato ristoratore al Pigneto

L’uomo, 47 anni di nazionalità italiana, non è incorso in una semplice sanzione amministrativa ma in un vero e proprio reato punibile con ammenda da 2.600 a 26.000 euro o arresto da tre mesi ad un anno, come previsto dall’art. 256 del d.lgs 152/2006 (Codice dell’Ambiente).

Ammissione di responsabilità

Il titolare del locale ha subito ammesso le proprie responsabilità e ha fornito le sue scuse per quanto accaduto, assicurando che nel futuro adotterà tutte le cautele previste per lo smaltimento dei rifiuti seguendo le procedure previste. La Polizia Locale proseguirà nelle attività di controllo finalizzate ad individuare e reprimere quelle condotte illecite che turbano la legittima fruizione di spazi pubblici ed il decoro della città.