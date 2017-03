Pisana: ladri ripuliscono la villa di Ricky Tognazzi e Simona Izzo

Amara sorpresa per Ricky Tognazzi e Simona Izzo a cui ignoti hanno svaligiato la casa. Il furto poco dopo le 21:00 dello scorso giovedì 16 marzo, quando i topi d'appartamento sono entrati in un antico casale in via della Pisana, dove i due attori e registi sono residenti. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori di polizia, i ladri sono entrati dalla portafinestra al piano terra, forzando poi la cassaforte e rubando gioielli e orologi di valore. Ancora da quantificare il bottino. A denunciare il furto alla polizia gli stessi attori romani, una volta rientrati in casa dopo il furto. Sul caso indagano gli investigatori di polizia del commissariato Monteverde.