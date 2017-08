Saccheggiano villa ma i vicini danno l'allarme: un arresto. Caccia al complice

Avevano rubato gioielli in oro, orologi e denaro. Un colpo grosso sventato dai Carabinieri di Tivoli che, a Setteville di Guidonia, hanno arrestato un croato di 56 anni. L'uomo, insieme ad un complice, aveva appena saccheggiato una villa in via Olevano Romano.

I fatti sono successi all'alba di domenica mattina. A dare l'allarme, intorno alle 4:30 circa del mattino, alcuni vicini che uditi dei rumori sospetti hanno allertato il Numero Unico per le Emergenze. Sul posto sono quindi giunti i Carabinieri che hanno iniziato un appostamento.

Poco dopo hanno quindi avvistato i ladri. Uno con un borsone e l'altro in fuga nella direzione opposta. Il primo è stato fermato, l'altro è fuggito e sono in atto le ricerche per risalire alla sua identità.

Il malvivente, esperto, aveva con sè una smerigliatrice angolare, cacciaviti, seghe, piedi di porco ma anche jammer, dei disturbatori elettronici per annullare segnali gps. Nel borsone tutta la refurtiva completamente recuperata e restituita ai proprietari.