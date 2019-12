Svaligiata la villa di Milinkovic Savic durante Lazio-Juve, colpo da oltre 100 mila euro: caccia ai ladri

Una banda di ladri ha saccheggiata la villa di Sergej Milinkovic Savic, proprio mentre il serbo stava giovando Lazio-Juve (partita vinta dai biancocelesti con un suo gol). Un colpo da oltre 100 mila euro con la banda di malviventi che è poi fuggita, prima a piedi, e poi in auto.

Sul caso indagano i carabinieri di Formello coordinati dalla stazione Cassia, che hanno acquisito le immagini delle videocamere di sorveglianza. Dalle riprese si vedono i tre ladri incappucciati, fare ingresso da una finestra laterale forzata con un piede di porco.

Una volta dentro il commando è poi andato a colpo sicuro. Prima hanno rubato quattro Rolex e un costoso Hublot per un valore complessivo di 100mila euro, quindi hanno arraffato anche 5mila euro in contanti.

I militari dell'Arma, dopo aver ascoltato alcuni testimoni e acquisito le immagini delle telecamere a circuito chiuso della villa, hanno iniziato le indagini. Non si esclude che i banditi possano far parte di una delle bande che negli ultimi due mesi hanno messo a segno colpi in tutta Roma.