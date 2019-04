Ostia: shopping 'gratis' con la borsa schermata, presa coppia di ladri

Nascondevano in un borsone vestiti rubati. Nel pomeriggio di ieri, ad Ostia, una pattuglia della Sezione Radiomobile in servizio antirapina nei pressi di via delle Baleniere ha notato una coppia, un uomo 48enne e una donna 39enne entrambi di nazionalità romena e con diversi precedenti alle spalle, che stava trafficando dentro una grossa borsa.

I Carabinieri, avvicinatisi meglio ai due, hanno riconosciuto l'uomo quale destinatario del provvedimento di divieto di ritorno al comune di Roma e hanno notato che la borsa era stata artigianalmente schermata.

Durante la perquisizione, nella borsa sono stati rinvenuti molteplici capi di abbigliamento ancora con i dispositivi antitaccheggio. La successiva verifica ha consentito di accertare che la merce, per un valore di quasi 300 euro, era stata asportata da un vicino negozio. I due sono stati denunciati all'Autorità giudiziaria per ricettazione e la refurtiva è stata interamente recuperata e restituita al proprietario.