Ostia: ladri al Servizio Giardini rubano un furgone vandalizzano l'area

Furti e atti vandalici nell'area del Servizio Giardini di Ostia. Lo denuncia la presidente del X Municipio Mare Giuliana Di Pillo sulla propria fanpage di facebook: "Stanotte qualcuno è entrato nel parcheggio dove sono ricoverati i mezzi del Servizio Giardini è si è divertito a fare atti vandalici sulle autovetture. Come se non bastasse ha rubato una Fiat Talento e un trattorino tagliaerba". Sul caso indagano i carabinieri.

Servizio Giardini ancora nel mirino

È già il secondo furto nel giro di una decina di giorni, infatti già erano stati portati via una serie di attrezzi che sono indispensabili per la cura delle nostre aree verdi e per farlo hanno danneggiato il muro. "Questi atti, come quelli dei cassonetti incendiati,non serviranno a fermare il nostro lavoro sul territorio. Chiederò alle Forze dell'Ordine di presidiare sempre più le aree sensibili per fare in modo di consegnare alla giustizia questi vigliacchi che rovinano il nostro territorio".

La denuncia di Paolo Ferrara

Dure parole su quanto accaduto da parte di Paolo Ferrara, Presidente del Gruppo Capitolino M5S in Campidoglio: "Vigliacchi. Delinquenti. Traditori. Questo sono quelli che questa notte hanno rubato un furgone nel quale vi erano un trattore tagliaerba e altri attrezzi del Servizio giardini del municipio di Ostia".

Cambiamento in atto

Sempre sui canali social Paolo Ferrara scrive ancora: "La dimostrazione del tentativo di fermare il cambiamento in atto: hanno danneggiato autovetture parcheggiate e commesso altri atti di vandalismo all'interno del parcheggio di proprietà di Roma Capitale. Materiali e attrezzi indispensabili per curare il nostro territorio. Vogliono gli affidamenti diretti, così come si faceva prima di noi. Vogliono che si torni al passato ma la risposta è che siamo proiettati verso il futuro. Queste persone si devono rassegnare perchè il futuro prevede legalità e qualità dei servizi offerti. Vogliono tornare alle tangenti - conclude il presidente del Gruppo M5s in Comune - ma troveranno le patrie galere. Sono sicuro. Chiederemo subito, con l'Assessora Pinuccia Montanari e la Presidente Giuliana Di Pillo dei presidi delle forze dell'ordine e della Polizia Locale. Non arretriamo di un centimetro ma faremo dieci passi avanti verso il bene della città".