Garbatella: auto usata come 'ariete' contro la banca per portare via la cassa continua

Hanno usato un'auto come 'ariete', hanno sfondato la vetrata della banca della Garbatella ma non sono riusciti nel loro intento abbandonando la cassa continua dell'istituto di credito poco distante dal luogo del tentato furto.

La 'spaccata' è stata tentata intorno alle 23:00 di domenica 22 dicembre all'Unicredit di via Padre Semeria. Qui la banda, arrivata a bordo di due auto, ha usato una delle vetture come 'ariete' distruggendo la vetrata con il roller cash. Riusciti a prendere il bancomat non sono però riusciti a portarlo via, abbandonandolo sulla strada.

Scattato l'allarme della banca sul posto sono intervenuti quindi i carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia Garbatella. Accertato il tentato furto i militari hanno acquisito le immagini di videosorveglianza della banca a caccia di elementi utili a risalire alla banda di ladri.