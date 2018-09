Cimitero del Verano: profanata la tomba della madre di Enrico Montesano

"Hanno profanato la tomba di mia madre". Così Enrico Montesano ha raccontato al giornale Leggo il furto scoperto nella mattinata di domenica al cimitero del Verano. Un vero e proprio trauma che l'attore romano racconta nei dettagli: "Chiunque sia stato ha violato la memoria e il rispetto per una persona che non c'è più. Oggi mi sento violentato".

Violata la tomba della madre di Enrico Montesano

In particolare il furto è stato scoperto da Montesano intorno alle 11:00 di ieri mattina, quando l'attore e comico romano si era recato a far visita ai suoi cari che riposano al cimitero monumentale di San Lorenzo: "Subito dopo aver lasciato un fiore a Vittorio Gassman - racconta ancora a Leggo - sono arrivato alla tomba di mamma mi sono accorto che qualcosa non andava: era sparito il libro di marmo con la sua foto e la scritta che aveva inciso mio padre 65 anni fa".

Rubato il libro lasciato sulla tomba della madre di Enrico Montesano

Rammaricato per quanto accaduto, Enrico Montesano ricorda l'importanza dell'oggetto rubato: "Me lo ricordo bene quel libro, avevo 8 anni e lo poggiai io con queste mani. Pesava tantissimo ma non sentivo la fatica, seppure ero molto piccolo, perché stavo facendo qualcosa per mamma. Oggi quel peso sembra decuplicato perché ci sono il dolore e la rabbia per un gesto tanto vile quanto incomprensibile".

Cimitero del Verano terra di nessuno

"Per 65 anni quel libro è rimasto lì, se ora l'hanno rubato significa che siamo arrivati a un livello tale che deve per forza farci riflettere. Non è possibile che un cimitero come il Verano sia terra di nessuno. Ho parlato con dei visitatori che mi hanno raccontato di scippi e furti all'ordine del giorno. Possibile che non ci sia sorveglianza? - Si domanda Enrico Montesano - L'Ama dov'è? I servizi cimiteriali dove sono? Si fanno vivi solo per mandare gli avvisi di pagamento. A questo punto non ci sto. Non è giusto. E non è tollerabile vedere un cimitero storico dove si viene assaliti dalle zanzare, dove è tutto sporco e abbandonato e dove i ricordi vengono portati via da balordi che fanno il bello e il cattivo tempo. È ora di dire basta. Per evitare i furti basterebbe installare una rete di telecamere, quanto costeranno mai? Ne va della sicurezza dei cittadini".

Cimiteri abbandonati a se stessi

A rilanciare la notizia, denunciando lo stato di abbandono dei cimiteri della Capitale, l'esponente romano della Lega Salvini Premier Fabrizio Santori: "L'ennesimo ignobile gesto ai danni della tomba della mamma di Enrico Montesano rappresenta solo l'ultimo caso di una storia a puntate che va ormai avanti da troppo tempo e che vede protagonisti in negativo il comune di Roma e Ama Cimiteri, che continuano ad ignorare tutte le segnalazioni e gli esposti dei cittadini che frequentano i cimiteri della Capitale. Nonostante nell'ultimo periodo siano aumentate del 40% le tariffe cimiteriali imposte da questa amministrazione, oltre ad aver inserito nuove assurde gabelle sul dolore di tutti ma che al dunque non sono minimamente utilizzate per riportare il decoro nei luoghi di sepoltura di Roma. Siamo stanchi di farci strada tra rifiuti, liquami, vegetazione incolta, topi, tubature rotte, buche, trasporto pubblico ridotto ma soprattutto furti, vandalismi, rapine, spaccio di droga e sciacallaggi di ogni sorta che rendono questi nostri luoghi a molti cari delle aree pericolose e abbandonate".

