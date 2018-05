Primo furto al centro commerciale Aura: rubato un tablet

Primo furto al centro commerciale Aura, inaugurato lo scorso 20 aprile in via di Valle Aurelia. In manette un romano di 35 anni della zona, con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio e già sottoposto alla sorveglianza speciale. A bloccarlo i Carabinieri del Nucleo Operativo di San Pietro.

I militari, a seguito di un'attività di indagine, hanno individuato i ladri che lo scorso 29 aprile avevano portato via un tablet che era installato in un fast food ospitato nel centro commerciale. Autori il 35enne e un complice romano di 37 anni. Per il furto, i due sono stati denunciati a piede libero mentre nei confronti del solo 35enne è scattato l’arresto per la violazione delle prescrizioni inerenti la misura cui era sottoposto.

Non solo, L'attività dei Carabinieri si è spinta fino all'identificazione della persona alla quale i due ladri avevano piazzato il tablet rubato. Si tratta di un cittadino del Bangladesh di 40 anni, che è stato, a sua volta, denunciato a piede libero per ricettazione: per ottenere l’apparato aveva pagato 25 euro ai due compari.

La refurtiva è stata recuperata e restituita al responsabile del fast food derubato, mentre l'arrestato è stato trattenuto in caserma in attesa di giudizio.