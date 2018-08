Ostia: razziano supermercato e fuggono, la pineta usata come nascondiglio dai ladri

Prima il furto in un supermercato, poi la fuga fino a cercare riparto nella pineta delle Acque Rosse. Succede ad Ostia dove ieri i Carabinieri hanno arrestato due romani di 20 e 31 anni.

Durante il servizio di vigilanza, i militari hanno notato, in piena notte, nei pressi di via Isole di Capoverde di Roma Ostia, due individui che alla vista dei militari hanno tentato di nascondersi tra la vegetazione della vicina pineta. Gli strani movimenti non sono sfuggiti ai Carabinieri che sono riusciti, poco dopo, ad individuarli e a fermarli. I sospettati sono stati trovati in possesso di un ingente quantitativo di prodotti cosmetici e bottiglie di alcolici nascosti in diversi borsoni.

Dai successivi accertamenti svolti dai Carabinieri, è emerso che la merce recuperata era il frutto di un furto messo a segno qualche ora prima in un vicino supermercato, dove è stata constatata la forzatura della porta d’ingresso: di fronte all’evidenza, ai due non è rimasto che confessare.

I ladri sono stati trattenuti in caserma mentre la merce, del valore di varie centinaia di euro, è stata interamente recuperata e restituita al direttore del supermercato.