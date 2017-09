Spesa gratuita al supemercato, arrestate tre giovani ladre

Hanno tutte 19 anni le tre ragazze arrestate in zona Isola Farnese dagli agenti della polizia di Stato del commissariato Flaminio. Tutte di nazionalità romena le ladre sono state fermate con l'accusa di furto aggravato dopo aver provato a fare razzia all'interno di un supemercato di via Giuseppe Belardinelli. Perquisite dai poliziotti, le tre ragazze nascondevano cosmetici e generi alimentari. Al termine degli accertamenti per loro sono scattate le manette.