Ostia: evade dai domiciliari e con un martello da muratore ruba in un supermercato, denunciato

Ha evaso i domiciliari e, con una mazzetta da muratore, ha tentato un furto in un supermercato di Ostia. A finire nei guai un 48enne che aveva rubato alcune centinaia di euro dalle casse, nonchè alcuni generi alimentari. A rintracciarlo i Carabinieri che ìhanno denunciato l'uomo sottoposto agli arresti domiciliari per reati contro il patrimonio.

La refurtiva recuperata è stata restituita al proprietario del negozio. I militari hanno poi denunciato un'altra persona di 35 anni, trovandola in possesso di un "manganello telescopico".

Sempre ad Ostia, i Carabinieri hanno individuato e arrestato in via Enea Picchio una 30enne censurata, già agli arresti domiciliari per reati contro il patrimonio, dopo essere stata pizzicata in strada, in palese violazione delle prescrizioni imposte dal provvedimento.

All'atto del controllo, inoltre, è stata trovata in possesso della borsa e di un cellulare che poco prima, con destrezza, aveva rubato ad una donna 59 anni. Recuperata la refurtiva, la donna è stata nuovamente sopposta agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.