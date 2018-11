Ostia: ruba prodotti supermercato, picchia un commesso mandandolo all'ospedale

Ha tentato un furto in un supermercato di Ostia, poi ha aggredito i dipendenti mandandone uno all'ospedale. Una donna di 30 anni è stata arrestata dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Ostia per rapina.

La malvivente, già sottoposta alla misura dell'obbligo di firma, è entrata in un supermercato di via Vasco De Gama tentando di trafugare alcuni prodotti. Scoperta dal personale del negozio, la 30enne si è scagliata contro di loro prendendoli a calci e pugni.

Il suo tentativo di fuga è stato bloccato sul nascere dai Carabinieri, già in zona, che sono intervenuti in pochi minuti. Un dipendente dell’esercizio commerciale è stato medicato all'ospedale Grassi ove è stato giudicato guaribile in 7 giorni. La rapinatrice è stata posta agli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida.