Gas per fare esplodere la cassa continua, colpo da 16 mila euro: caccia alla banda

Sono arrivati in via delle Ombrine e, utilizzando un gas (probabilmente l'acetilene), hanno fatto saltare il muro per poi rubare la cassa continua del supermercato Emme Più e fuggire con l'incasso. Un colpo da 16 mila euro sul quale gli agenti del Commissariato di Fiumicino stanno lavorando per far luce.

I fatti sono andati in scena intorno alle 2 del mattino del 21 gennaio nel comune aeroportuale. Sul posto, allertati del sistema d'allarme, i poliziotti hanno trovato qualche indizio anche grazie al lavoro della squadra della scientifica. Non solo. Sono state anche acquisite le immagini delle telecamere di sorveglianza.

Di certo c'è che a colpire è stata una banda esperta che utilizza il metodo del gruppo di criminali che ha già colpito in alcuni uffici postali di Roma est e della periferia.