Corso Francia: ruba al supermercato e aggredisce vigilantes, arrestato

Furto al supermercato ed aggressione ad un vigilantes a Roma Nord dove gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Villa Glori e Ponte Milvio, sono intervenuti in corso di Francia per una persona che, dopo aver asportato merce all’interno di un supermercato, ha tentato la fuga aggredendo la guardia giurata. Rintracciato dai poliziotti, è stato identificato per un italiano di 45 anni, con vari precedenti di Polizia. Accompagnato negli uffici è stato arrestato per rapina. E' accaduto nella tarda mattinata del 3 agosto

Tentato furto in una officina

Sempre nella gioranta di giovedì, nel primo pomeriggio, gli agenti della Polizia di Stato del reparto volanti e commissariato Appio, hanno arrestato un cittadino russo di 35 anni, per furto con destrezza. Lo straniero, dopo essere entrato in un’autofficina, insieme ad un complice rimasto ignoto, con la scusa di chiedere informazioni su una riparazione, ha distratto il titolare mente il complice, introdottosi all’interno di un ufficio posto sul retro, ha rubato il telefono cellulare della vittima.

Arrestati a Colli Albani

Il proprietario del negozio, accortosi del furto, ha seguito a distanza i due ladri e ha telefonato al 112. I poliziotti, giunti immediatamente sul posto, hanno intercettato uno dei due malfattori in via di Santa Maria Ausiliatrice, zona Colli Albani, arrestandolo.