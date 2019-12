Sfondano vetrata e scappano con la cassa del supermercato: colpo della banda dell'auto ariete

Hanno usato un'auto ariete per sfondare la vetrata laterale ed entrare nel supermercato Castoro in via Conca d'Oro. Una volta all'interno hanno poi caricato la cassaforte, per poi fuggire su una Bmw.

Un colpo da 30mila euro quello messo a segno da una coppia di ladri che hanno fatto ricordo alla stessa tecnica utilizzata in via Ugo Ojetti quando i ladri sono fuggiti con il roller cash della Banca del Fucino.

In quella circostanza i ladri rubarono 40mila euro. Le modalità, simili, non fanno escludere l'ipotesi che si tratti della stessa banda.

Il furto in via Conca d'Oro è avvenuto intorno alle 5:40 del 10 dicembre. A riprendere la scena due telecamere di sorveglianza. Dalle immagini si devono i ladri, con il volto travisato e i guanti, entrare nell'esercizio commerciale dopo aver sfondato la vetrata per poi fuggire col bottino.

Sul posto gli agenti dei commissariati Fidene e Vescovio, e i poliziotti del Reparto Volanti. Al momento nessuna pista è esclusa. E' caccia ai ladri.