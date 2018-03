Furto allo studio fotografico Camera 42: un colpo da 30mila euro

Un colpo da 30mila euro. E' quanto i ladri hanno rubato allo studio fotografico Camera 42 di via Piemonte, 32. Ad accorgersi del copioso ammanco i proprietari che hanno allertato la Polizia e diffuso sui social il video che immortala i ladri a razziare nei propri locali. Rubati pc, videocamere, obiettivi di grandi marche.

Il furto si è consumato la notte del 4 marzo, intorno alle 23:20. Sul posto, la mattina seguenti, si sono recati gli agenti del Commissariato Castro Pretorio e la Polizia Scientifica per i rilievi del caso. Acquisite anche le immagini delle videocamere di sorveglianza. Le indagini sono aperte.

L'appello di una delle titolari di Camera 42: "Se sentite o vedete in qualche mercatino Canon, obiettivi 16-35mm e 70-200mm e computer Mac book pro, a prezzi stracciati per favore avvisateci". Chiunque ha notizia di questi oggetti rubati può mandare una mail a romatoday@citynews.it. Ecco la lista della merce rubata:

Macchine Fotografiche

1 Macchina fotografica Canon 1D Mark IV Seriale 0830901122

1 Macchina fotografica Canon 5D Mark IV Seriale 128055005433

1 Macchina fotografica Canon 5D Mark III Seriale 038023006542

1 Macchina fotografica Canon 5D Mark III Seriale 023021005796

1 Macchina Fotografica Canon 6d Mark I Seriale 158028000771



Obiettivi

1 Obiettivo Canon Serie L EF 16-35 mm 2.8 USM IS Seriale 961215

1 Obiettivo Canon Serie L EF 16-35 mm 2.8 USM IS Seriale 03408310

1 Obiettivo Canon Serie L EF 70-200 mm IS 4 USM IS Seriale 00273988

1 Obiettivo Canon Serie L EF 70-200 mm IS 4 USM IS

1 Obiettivo Canon EF 50 mm 1.4 USM Seriale 85584767

1 Obiettivo Canon EF 85 mm 1.8 USM Seriale 45702192

1 Obiettivo Canon Serie L EF 135mm f/2.0L USM Seriale 258332

1 Obiettivo Canon Serie L EF 70-200mm f/2.8L IS II USM Seriale 3060005224

1 Obiettivo Canon 28-135 mm F3.5

1 Obiettivo Yongnuo 50 mm F 1.8



Computer

1 Computer Apple Macbook Pro 15.4‘’ 2010 Grigio Seriale W80243Q7AGZ

1 Computer Apple Macbook Pro 15.4’’ 2010 Grigio Seriale W80441FCAGZ

1 Computer Apple Macbook Pro 13.3’ 2016’ Grigio Siderale seriale C02TK3RUGTFJ

1 Computer Apple Macbook pro 13.3" Retina dual core i5 2.9 GHz TB C02QM2F9FVH7



Macchine Analogiche da collezione

1 Polaroid Land Camera 190 (Vintage)

1 Camera Hasselblad 500CM con obiettivo Zeiss 80mm Seriali 1239799 e 3163322(Vintage)

1 Obiettivo Zeiss Sonar 250 mm (Vintage)

1 Esposimetro Gossen Profisix (Vintage)

1 Camera Vintage in Legno inizio Secolo (Vintage)

1 RolleiFlex 2.8 (Vintage)

1 Canon EOS 3000 (Vintage)