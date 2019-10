Ladri in chiesa: la statua della Madonna di Medjugorje ritrovata in un canneto

L'hanno rinvenuta, occultata in un canneto, avvolta in una busta di cellophane. A risolvere il caso del furto della statua della Madonna di Medjugorje i Carabinieri della Stazione di Cerveteri. Il furto venne messo a segno la notte dello scorso 1 ottobre nella Chiesa della SS. Trinità di Cerveteri.

A distanza di meno di 48 ore dalla denuncia presentata dal parroco, i militari, a seguito di una serrata attività info-investigativa, sono riusciti a rinvenire la statua sacra, integra, che è stata successivamente riconsegnata alla Parrocchia.

Le indagini dei Carabinieri proseguono per identificare gli autori del furto della statua che non ha un grosso valore economico ma solo emotivo. La Comunità Parrocchiale, particolarmente devota alla statua, poiché proveniente proprio dalla località di Medjugorje, ha sentitamente ringraziato l’Arma dei Carabinieri per il recupero.