Tenta furto in uno stabilimento balneare, poi rompe la vetrina di un chiosco

Prima ha rubato sigarette in uno stabilimento balneare, poi ha tentato il furto in un chiosco bar poco distante. Siamo ad Ostia, dove la polizia ha poi arrestato un cittadino romeno di 27 anni. La chiamata al 112 poco dopo la mezzanotte da lungomare Lutazio Catulo per un tentato furto al lido Venezia.

Intervenuti allo stabilimento balneare gli agenti delle Volanti e del Commissariato Lido di Polizia hanno appurato un furto di sigarette al lido. Cominciate le ricerche del ladro lo stesso è stato trovato poco distante, sul lungomare Amerigo Vespucci, dove aveva appena infranto la vetrina del chiosco bar Mauritius.

Fermato dalla polizia l'uomo0, palesemente ubriaco, ha reagiato agli agenti con minacce ed insulti. Già conosciuto alle forze dell'ordine l'uomo è risultato essere un senza fissa dimora. Arrestato per tentato furto è stato inoltre denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale.

Sempre la polizia, nel quartiere Prati, intorno all'1:00 di notte, in via Gabriele Camozzi ha arrestato un pregiudicato 29enne romano per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Dopo vari tentativi di introdursi in uno stabile da cui era stato allontanato, l'uomo ha aggredito con calci e pugni gli agenti intervenuti che lo hanno poi arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I due poliziotti sono dovuti ricorrere alle cure dell'ospedale.