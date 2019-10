Sradicato sportello Atm dal muro del negozio

Hanno sradicato dal muro di in un negozio di souvenir in via Cavour lo sportello Atm. Il colpo sembrava fatto ma il sistema dall'allarme ha avvisato il servizio di vigilanza, con i ladri che hanno così deciso di fuggire abbandonando il bottino. E' quanto successo nella notte tra domenica e lunedì,

Sul posto, intorno alle 4:30 del mattino del 21 ottobre, i carabinieri della stazione Quirinale che hanno acquisito i primi dettagli tecnico scientifici per avviare le indagini alla ricerca di chi aveva tentato il furto del bancomat.