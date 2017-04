Furto da Eataly: entra negli spogliatoi e ruba dalle borse dei dipendenti

Aveva saccheggiato gli spogliatoi dei dipendenti di Eataly di Ostiense pensando di averla fatta franca. A bloccarlo i Carabinieri della Stazione Roma San Paolo. In manette, con le accuse di tentato furto aggravato e violazione di domicilio, un 33enne romano, senza occupazione e con precedenti specifici.

L'uomo, ieri pomeriggio, dopo aver individuato gli spogliatoi, vi si è introdotto furtivamente. Sfortunatamente per lui è stato notato da un addetto alla sicurezza interna che non ha esitato a contattare il NUE 112. I militari sono intervenuti immediatamente ed hanno raggiunto il centro commerciale situato in Piazzale 12 Ottobre 1942.

Accompagnati negli spogliatoi i militari hanno colto in flagranza il malvivente, che stava ancora recuperando quanti più oggetti possibili, dalle borse degli ignari dipendenti.

Ammanettato e portato in caserma su disposizione dell’Autorità Giudiziaria è stato accompagnato presso la propria abitazione, in zona Portuense, e sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa di essere processato presso il Tribunale di Roma.