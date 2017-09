Specializzati in furti nelle capitali europee, sgominata banda di ladri

Specializzati in furti in diversi capitali europee. Da Madrid a Parigi, fino a Roma dove sono stati arrestati. A finire in manette tre ladri "mordi e fuggi". Tutti romeni e giovanissimi: uno di 20 anni e due di 29. I fatti sono successi, ieri pomeriggio alle 16, a via Cavour quando la banda ha preso di mira un finanziere in borghese.

L'uomo delle forze dell'ordine stava passeggiando in strada, con la giacca sulla spalla, quando i tre lo hanno accerchiato e gli hanno rubato un costoso smartphone. La scena non è sfuggita ai carabinieri della stazione di San Lorenzo in Lucina, anche loro in borghese, che, intervenuti, li hanno subito bloccati e arrestati.